Панарин признан первой звездой матча с «Питтсбургом»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (7:4).

Россиянин набрал 5 (2+3) очков.

Второй звездой встречи стал форвард «Питтсбурга» Ларс Эллер, который забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Третья звезда матча — защитник «Рейнджерс» К'Андре Миллер, у которого одна шайба и два голевых паса.