«Питтсбург» — «Рейнджерс»: видеообзор матча НХЛ

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«Рейнджерс» на выезде победили «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:4.

Российский нападающий гостей Артемий Панарин набрал 5 (2+3) очков.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Рейнджерс» занимают третье место в таблице Восточной конференции НХЛ с 92 очками в 67 матчах.

«Питтсбург» идет 13-м с 67 очками в 66 играх.