Панарин сделал 500-ю результативную передачу за карьеру в НХЛ

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин достиг отметки в 500 результативных передач в НХЛ.

Форвард сделал 500-й голевой пас в лиге 16 марта во время матча регулярного чемпионата против «Питтсбурга» (7:4).

Панарин занимает десятое место среди россиян по числу результативных передач в НХЛ. Лидером по этому показателю является Евгений Малкин (789).

Всего у Панарина 754 (254+500) очка в 657 матчах в НХЛ.