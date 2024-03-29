Хет-трик Кули помог «Аризоне» переиграть «Нэшвилл»

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«Аризона» обыграла «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:4. «Предаторз» потерпели первое поражение после серии из шести побед.

19-летний форвард «Койотс» Логан Кули оформил хет-трик. Ассистент капитана Клэйтон Келлер забросил одну шайбу и сделал три результативные передачи.

«Аризона» набрала 67 очков и занимает 13-е место в Западной конференции. «Нэшвилл» идет на 6-й строчке — 90 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Нэшвилл» — 8:4 (2:2, 4:1, 2:1)

Голы: Зукер — 12 (Гласс, Сиссонс), 2:22 — 0:1. Зукер — 13 (Гласс, Йоси), 5:11 — 0:2. Макбэйн — 8 (Доан), 8:00 — 1:2. Кули — 14 (Крауз), 17:00 — 2:2. Келлер — 31 (бол., Керфут, Гюнтер), 27:11 — 3:2. Кули — 15 (Келлер), 28:11 — 4:2. Нюквист — 21 (бол., Форсберг, Йоси), 31:08 — 4:3. Бьюгстад — 20 (Келлер, Шмальц), 32:36 — 5:3. Шмальц — 21 (Келлер, Дурзи), 36:05 — 6:3. Маччелли — 14 (п.в., Доан), 53:57 — 7:3. Форсберг — 41 (бол., Йоси, Бэрри), 56:40 — 7:4. Кули — 16 (п.в.), 58:28 — 8:4.

Вратари: Ингрэм — Сарос (Ланкинен, 40:00, 53:37 — 53:57, 56:48 — 58:28).

Штраф: 9 — 11.

Броски: 40 (12+15+13) — 37 (13+9+15).

29 марта. Темпе. Mullett Arena. 4600 зрителей.