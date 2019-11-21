Панарин признан первой звездой игрового дня в НХЛ

НХЛ назвала лучших хоккеистов очередного игрового дня

Первая звезда дня — нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. В матче с «Вашингтоном» он забил две шайбы (4:1). Теперь в этом сезоне на счету Панарина 25 (11+14) очков.

Вторая звезда — форвард «Оттавы» Брэди Ткачук, забивший в овертайме матча с «Монреалем» в овертайме (2:1).

Третья звезда — голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист, отразивший 30 бросков из 31.

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