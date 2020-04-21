Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин попал в число номинантов в рейтинг 30 самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes в 2020 году в категории «Спорт».

Молодые визионеры представлены в 10 категориях: предприниматели, финансы и инвестиции, управление, спорт и киберспорт, наука и технологии, искусство, музыка, социальные практики, мода и дизайн и новые медиа. Самое интересное, что категорию «Спорт и киберспорт» объеденили в одну.