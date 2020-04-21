Панарин попал в число номинантов в рейтинг 30 самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин попал в число номинантов в рейтинг 30 самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes в 2020 году в категории «Спорт».
Молодые визионеры представлены в 10 категориях: предприниматели, финансы и инвестиции, управление, спорт и киберспорт, наука и технологии, искусство, музыка, социальные практики, мода и дизайн и новые медиа. Самое интересное, что категорию «Спорт и киберспорт» объеденили в одну.
Артемий @artemiypanarin попал в ежегодный список @forbes.russia 30 до 30. ? Молодые визионеры представлены в 10 категориях: предприниматели, финансы и инвестиции, управление, спорт и киберспорт, наука и технологии, искусство, музыка, социальные практики, мода и дизайн и новые медиа. ? Самое интересное, что категорию «Спорт и киберспорт» объеденили в одну и два ярких представителя гейм индустрии оказались рядом с представителями классических видов спорта. ? 21 летний Кирилл @boombl4 Михайлов гоняет в CS: GO, потряс все постсоветское пространство своим дорогим трансфером и он того стоит. ? 15 летний Марк @gambit_letw1k3 Данилов играет в Fortnite, стал рублевым миллионером, амбассадором бренда LG и у него все впереди. ? Все идет к тому, что понятия Спорт и Киберспорт скоро перестанут разделять и весьма вероятно киберспорт станет олимпийской дисциплиной. ? А кто захочет стать киберспортсменом, добро пожаловать в @arenaplaycyber ? Здесь встречаются звезды спорта, киберспорта и остальных девяти категорий списка Forbes?? ? #артемийпанарин #boombl4 #letw1k3 #forbes #форбс
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