Панарин: «Мы разговариваем со Строумом на катке и за его пределами. Он — большая часть моей жизни»

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин поделился мнением об игре с нападающим Райаном Строумом.

«Хочу ли я, чтобы Строум остался в «Рейнджерс»? Конечно. Мы разговариваем с ним на катке и за его пределами. Он — большая часть моей жизни. Я могу говорить с ним о глубоких вещах, о своих мыслях. Мы обо всем делимся друг с другом», — приводит слова Панарина официальный сайт НХЛ.

28-летний канадец 13 июля может стать неограниченно свободным агентом. Сам Строум хотел бы продолжить выступать за «Рейнджерс».

В минувшем сезоне Строум провел 74 матча в регулярном чемпионате, в которых набрал 54 (21+33) очка. Также у него 9 (2+7) очков в 19 играх плей-офф.