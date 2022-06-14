«Эдмонтон» продлил контракт с нападающим Мэлоуном на 2 года

«Эдмонтон» объявил о продлении контракта с нападающим Брэдом Мэлоуном.

Соглашение с 33-летним канадцем носит двусторонний характер.

Средняя зарплата хоккеиста в НХЛ составит 762,5 тысячи долларов в год, а в АХЛ — 250 тысяч долларов в год. За первый сезон форвард заработает не менее 350 тысяч, а за второй — не менее 300 тысяч вне зависимости от частоты вызовов в основную команду.

В сезоне-2021/22 Мэлоун набрал 2 (1+1) очка в 8 матчах за «Эдмонтон» в регулярном чемпионате НХЛ, а также принял участие в 2 играх Кубка Стэнли, в которых не отличился результативными действиями и получил 12 минут штрафа.

Также Мэлоун выступал за «Бейкерсфилд» в АХЛ, в котором набрал 39 (14+25) очков в 52 матчах регулярного чемпионата. В Кубке Колдера у форварда 4 (2+2) очка в 5 встречах.