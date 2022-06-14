Строум хотел бы продолжить играть за «Рейнджерс»

Форвард «Рейнджерс» Райан Строум поделился мнением о своем будущем в клубе.

«Кто знает, что произойдет, но я вложил все в эту команду, и я бы не хотел ничего больше, кроме того, чтобы продолжить тут. Я просто чувствую, что есть незаконченное дело. Мой первое желание — быть игроком «Рейнджерс». Это мое чувство. Если этого не случится, то мы пересечем этот мост, когда доберемся до него», — приводит слова Строума официальный сайт НХЛ.

28-летний канадец 13 июля может стать неограниченно свободным агентом.

В минувшем сезоне Строум провел 74 матча в регулярном чемпионате, в которых набрал 54 (21+33) очка. Также у него 9 (2+7) очков в 19 играх плей-офф.