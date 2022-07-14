«Коламбус» — после подписания Годро: «Мы ваша новая любимая хоккейная команда!»

В «Коламбусе» отреагировали на подписание контракта с форвардом Джонни Годро.

Пресс-служба «Блю Джэкетс» написала в профиле аккаунта в Twitter: «Сюрприз! Мы ваша новая любимая хоккейная команда!»

28-летний американец покинул «Калгари» в качестве свободного агента и подписал семилетний контракт с «Коламбусом» на 68,6 миллиона долларов.

В минувшем сезоне Годро набрал 115 (40+75) очков в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ.