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Овечкин заявил, что ему не надоедают вопросы про рекорд Гретцки

16:30
Александр Овечкин. Фото Getty Images
Александр Овечкин. Фото Getty Images
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в интервью «СЭ» высказался об отношении к шумихе из-за его гонки за рекордом Уэйна Гретцки.

— Вопрос про рекорд Гретцки. Бывают моменты, когда вопросы про него и шумиха в СМИ надоедают? Хочется просто поиграть в хоккей, а вокруг опять эти цифры и цифры. Или вы сами за этим максимально следите и это, наоборот, мотивирует?

— Нет, это не надоедает, это одна из основных тем. Но почему все сейчас говорят про Гретцки? Следующий Яромир Ягр, потом идет Горди Хоу, и только после этого Уэйн Гретцки. Сначала нужно обойти этих легенд, а потом уже говорить о Гретцки.

— Пока вы приближаетесь к этому рекорду, в России появился юниор, который бьет ваши рекорды в юниорском хоккее, — Матвей Мичков. Видели его игру и голы? Чем он вас поразил?

— Я видел, что он забил красивейший гол из-за ворот. Желаю ему удачи, чтобы работал без травм и продолжал совершенствовать свое мастерство.

На счету 36-летнего россиянина 752 гола в лиге. По этому показателю Овечкин занимает четвертое место среди всех игроков НХЛ. Больше в лиге забили только Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

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