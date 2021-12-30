«Почему все говорят про Гретцки? Сначала нужно обойти Ягра и Хоу». Интервью Александра Овечкина

Капитан «Вашингтона» в интервью «СЭ» рассказал о своем сезоне в НХЛ, гонке за рекордом Уэйна Гретцки и Специальной Олимпиаде в России.

— В 36 лет вы проводите один из лучших сезонов в карьере, такой результативности у вас не было в молодые годы. Можно ли сказать, что это благодаря тому, что с возрастом вы становитесь умнее как хоккеист?

— Это не из-за того, что мне исполнилось 36 лет. Я считаю, что мы хорошо подготовились к этому чемпионату. В прошлом году, когда только сделали короткий сезон, у нас не получилось хорошо подготовиться, потому что было непонятно, когда он начнется, будет ли он вообще и к чему готовиться. Я считаю, что, конечно, многое зависит от подготовки.

— Многие в вашем возрасте вообще заканчивают играть. Насколько тяжелее физически играть по сравнению с тем, когда вам было 20, 25, 30 лет?

— Все идет от подготовки. Я до сих пор стараюсь готовиться к каждой игре, мне хочется играть, я не устал от хоккея. Также многое зависит от организма. К счастью, у меня не было серьезных травм. Я продолжаю заниматься, становиться лучше. Здесь нет никакого секрета — когда ты готовишься, играешь и чувствуешь себя хорошо, ты хочешь играть больше и лучше.

— Вашей результативности явно помогло возвращение на свой уровень Евгения Кузнецова после нескольких средних сезонов. Его камбэк — его личная заслуга или вы как старший товарищ в этом тоже поучаствовали — разговорами, советами?

— Думаю, что прежде всего дело в том, что мы знали, что сезон начнется в октябре, знали, как готовиться, знали, что у нас будет 82 игры. Все подошли к сезону в отличной форме. Без его помощи, как и без моей помощи и без помощи других ребят, такого бы не было.

— Все шутят о том, в каких годах ваших сыновей стоит ждать на драфте НХЛ. Планируете отдавать их в хоккейные школы?

— Мой старший сын обожает хоккей. Конечно, когда он станет взрослым, он будет самостоятельно принимать решения, но на данный момент клюшка и шайба — самые главные игрушки для него.

— Вопрос про рекорд Гретцки: бывают моменты, когда вопросы про него и шумиха в СМИ надоедают? Хочется просто поиграть в хоккей, а вокруг опять эти цифры и цифры. Или вы сами за этим максимально следите и это, наоборот, мотивирует?

— Нет, это не надоедает, это одна из основных тем. Но почему все сейчас говорят про Гретцки? Следующий Яромир Ягр, потом идет Горди Хоу, и только после этого Уэйн Гретцки. Сначала нужно обойти этих легенд, а потом уже говорить о Гретцки.

— Пока вы приближаетесь к этому рекорду, в России появился юниор, который бьет ваши рекорды в юниорском хоккее — Матвей Мичков. Видели его игру и голы? Чем он вас поразил?

— Я видел, что он забил красивейший гол из-за ворот. Желаю ему удачи, чтобы работал без травм и продолжал совершенствовать свое мастерство.

— Coca-Cola поддерживает игры Специальной Олимпиады. Как вы считаете, почему проведение этих соревнований в России имеет значение для страны? Какое наследие Игры оставят после себя?

— Конечно, нужно поддерживать таких людей и делать все возможное для того, чтобы они чувствовали себя комфортно. Если посмотреть на все виды спорта, здесь, в Северной Америке, всегда всех поддерживают. Я считаю, что это правильно и это нужно делать. Организаторы — молодцы.

— Как вы думаете, чем спорт помогает детям и подросткам с особенностями развития, что дает участие в спортивных мероприятиях атлетам Специальной Олимпиады?

— У них появляется поддержка, они участвуют в соревнованиях, становятся чемпионами, для них это важно. Я считаю, что такие соревнования нужно проводить как можно чаще, чтобы они чувствовали поддержку от нас, от всего народа.

— В прошлом году вы стали послом Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады, которые пройдут в Казани в 2023 году. Что для вас значит такая возможность? Какое напутствие вы бы дали атлетам Специальной Олимпиады перед Играми 2023 года?

— Как только мне позвонили и спросили, согласен ли я быть послом, я ни секунды не сомневался, был уверен на 100 процентов. Конечно, я бы хотел попасть на игры Специальной Олимпиады, поздороваться с атлетами, ведь они — настоящие герои. Желаю им всем успехов, удачи и только вперед!

— Как вы считаете, какая социальная роль есть у спортивных соревнований в целом? Помимо того что это зрелищные события, какой вклад они вносят в жизнь общества?

— Во-первых, спорт объединяет людей. Благодаря спорту ты находишь новых друзей, новые возможности. Если речь идет о командном виде спорта, то вся команда — это твои друзья, братья и сестры. Если говорить об одиночном виде спорта, то человек тоже получает возможность общаться с другими спортсменами. После завершения карьеры ты все равно остаешься в спорте, продолжаешь поддерживать связи со всеми.