Овечкин ответил на вопрос, будет ли отдавать сыновей в хоккей

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в интервью «СЭ» ответил на вопрос, будет ли он отдавать сыновей в хоккейные школы.

— Все шутят о том, в каких годах ваших сыновей стоит ждать на драфте НХЛ. Планируете отдавать их в хоккейные школы?

— Мой старший сын обожает хоккей. Конечно, когда он станет взрослым, он будет самостоятельно принимать решения, но на данный момент клюшка и шайба — самые главные игрушки для него.

У хоккеиста и супруги Анастасии двое сыновей: Сергею — 3 года, Илье — 1,5 года.