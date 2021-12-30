Овечкин ответил на вопрос, будет ли отдавать сыновей в хоккей
16:10
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в интервью «СЭ» ответил на вопрос, будет ли он отдавать сыновей в хоккейные школы.
— Все шутят о том, в каких годах ваших сыновей стоит ждать на драфте НХЛ. Планируете отдавать их в хоккейные школы?
— Мой старший сын обожает хоккей. Конечно, когда он станет взрослым, он будет самостоятельно принимать решения, но на данный момент клюшка и шайба — самые главные игрушки для него.
У хоккеиста и супруги Анастасии двое сыновей: Сергею — 3 года, Илье — 1,5 года.
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