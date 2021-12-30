Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Овечкин ответил на вопрос, будет ли отдавать сыновей в хоккей

16:10
Александр Овечкин со старшим сыном. Фото Getty Images
Александр Овечкин со старшим сыном. Фото Getty Images
Теги:

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в интервью «СЭ» ответил на вопрос, будет ли он отдавать сыновей в хоккейные школы.

— Все шутят о том, в каких годах ваших сыновей стоит ждать на драфте НХЛ. Планируете отдавать их в хоккейные школы?

— Мой старший сын обожает хоккей. Конечно, когда он станет взрослым, он будет самостоятельно принимать решения, но на данный момент клюшка и шайба — самые главные игрушки для него.

У хоккеиста и супруги Анастасии двое сыновей: Сергею — 3 года, Илье — 1,5 года.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Отдел хоккея «СЭ» все материалы автора
Читайте также
Эра поп-ММА: почему бои фриков так популярны?
Песков рассказал о цели разговора Путина и Байдена
0
Реклама