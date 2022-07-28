Овечкин заявил, что будет возвращаться в Россию после каждого сезона в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что будет приезжать в Россию после каждого сезона в НХЛ.

— Я приезжаю в Россию после каждого сезона в НХЛ. Будем продолжать так же, — сказал Овечкин.

28 июля Овечкин примет участие в благотворительном гала-матче в поддержку паралимпийцев с участием звезд спорта. Игра пройдет на малой спортивной арене ЦСКА в Москве, начало в 20.00 мск.

36-летний Овечкин выступает за «Кэпиталз» с 2005 года. В 2018 году вместе с командой он выиграл Кубок Стэнли.