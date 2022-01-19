Овечкин забросил 50-ю шайбу в играх против «Виннипега»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ проитв «Виннипега». В конце первого периода он сделал счет 1:2.

Для 36-летнего россиянина эта шайба стала 27-й в текущем регулярном чемпионате и 50-й за всю карьеру в играх против «Джетс».

Как сообщает пресс-служба НХЛ, он располагается на шестом месте в истории лиги по количеству голов в матчах против одной франшизы. Лидирует в этом списке Уэйн Гретцки, который забросил 79 шайб в ворота «Койотс».