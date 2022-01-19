Орлов сравнял счет в матче с «Виннипегом». Видео

«Вашингтон» восстановил равновесие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега». На 5-й минуте второго периода заброшенной шайбой отметился российский защитник Дмитрий Орлов.

Для 30-летнего россиянина этот гол стал пятым в текущем сезоне.