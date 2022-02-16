Овечкин забросил 30-ю шайбу в сезоне и прервал безголевую серию

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата против «Нэшвилла» прервал свою безголевую серию из шести матчей.

36-летний россинин отличился на пятой минуте третьего периода при игре в большинстве, сделав счет 3:1. Он отличился в своем классическом стиле — из «офиса».

Последний раз россиянин забивал 23 января в матче с «Оттавой» (3:2 ОТ).

В этом сезоне Овечкин провел 49 матчей, в которых набрал 61 (30+31) очко.