Игрок «Рейнджерс» вновь попытался выполнить буллит в стиле Кучерова

Нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер в матче регулярного чемпионата НХЛ против Бостона (2:1 Б) попытался исполнить буллит в стиле россиянина Никиты Кучерова. У 30-летнего американца ничего не вышло. Вратарь «Бостона» Джереми Свэймен прочитал ложный финт Крайдера.

Отметим, что Крайдер уже во второй раз пытался исполнить буллит Кучерова. Ранее он удачно исполнил его на Матче звезд.

Крайдер в этом сезоне провел 48 матчей, в которых набрал 47 (33+14) очков.