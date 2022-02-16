Игрок «Рейнджерс» вновь попытался выполнить буллит в стиле Кучерова
Нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер в матче регулярного чемпионата НХЛ против Бостона (2:1 Б) попытался исполнить буллит в стиле россиянина Никиты Кучерова. У 30-летнего американца ничего не вышло. Вратарь «Бостона» Джереми Свэймен прочитал ложный финт Крайдера.
Отметим, что Крайдер уже во второй раз пытался исполнить буллит Кучерова. Ранее он удачно исполнил его на Матче звезд.
Крайдер в этом сезоне провел 48 матчей, в которых набрал 47 (33+14) очков.
Chris Kreider was so close to pulling off the Kucherov! ? pic.twitter.com/ZeOu0bCbko— NHL (@NHL) February 16, 2022
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Питтсбург
|50
|31
|19
|70
|2
|Каролина
|46
|32
|14
|67
|3
|Рейнджерс
|48
|31
|17
|66
|4
|Вашингтон
|51
|27
|24
|63
|5
|Коламбус
|46
|23
|23
|47
|6
|Айлендерс
|43
|17
|26
|40
|7
|Филадельфия
|48
|15
|33
|39
|8
|Нью-Джерси
|50
|17
|33
|39
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|49
|32
|17
|70
|2
|Флорида
|47
|32
|15
|69
|3
|Торонто
|46
|31
|15
|65
|4
|Бостон
|47
|27
|20
|58
|5
|Детройт
|50
|22
|28
|50
|6
|Баффало
|48
|16
|32
|40
|7
|Оттава
|46
|17
|29
|38
|8
|Монреаль
|48
|8
|40
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|46
|34
|12
|72
|2
|Миннесота
|44
|30
|14
|63
|3
|Сент-Луис
|47
|28
|19
|61
|4
|Нэшвилл
|49
|28
|21
|60
|5
|Даллас
|46
|25
|21
|52
|6
|Виннипег
|46
|20
|26
|48
|7
|Чикаго
|49
|18
|31
|43
|8
|Аризона
|48
|12
|36
|28
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|48
|28
|20
|59
|2
|Калгари
|45
|26
|19
|58
|3
|Лос-Анджелес
|47
|24
|23
|55
|4
|Анахайм
|49
|23
|26
|55
|5
|Эдмонтон
|46
|25
|21
|53
|6
|Ванкувер
|49
|22
|27
|50
|7
|Сан-Хосе
|47
|22
|25
|48
|8
|Сиэтл
|49
|16
|33
|36
Результаты / календарь
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16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
|16.02
|03:00
|
Оттава – Сент-Луис
|2 : 5
|16.02
|03:00
|
Питтсбург – Филадельфия
|5 : 4 ОТ
|16.02
|03:00
|
Баффало – Айлендерс
|6 : 3
|16.02
|03:00
|
Нью-Джерси – Тампа-Бэй
|3 : 6
|16.02
|03:00
|
Рейнджерс – Бостон
|2 : 1 Б
|16.02
|04:00
|
Нэшвилл – Вашингтон
|1 : 4
|16.02
|05:00
|
Калгари – Коламбус
|- : -
|16.02
|05:00
|
Колорадо – Даллас
|- : -
|16.02
|06:30
|
Лос-Анджелес – Эдмонтон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|46
|65
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|45
|64
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|47
|64
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|48
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|46
|33
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|43
|32
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|17
|1.85
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|30
|2.05
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|33
|2.07
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