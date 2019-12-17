Овечкин забил 1 гол в 7 последних матчах

«Коламбус» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Вашингтон» — 3:0. На счету капитана гостей Александра Овечкина показатель полезности «-2», 9 бросков и силовой прием за 24.51 (7.29 — в большинстве). В последних семи встречах он отличился лишь однажды. В 6 играх из 7 он не набирал очков.

В текущем сезоне на счету Овечкина 33 (21+12) очка в 35 встречах при показателе полезности «-6». В снайперской гонке он занимает четвертое место, отставая от форварда «Бостона» Давида Пастрняка на восемь голов.

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