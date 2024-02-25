«Филадельфия» — «Рейнджерс»: видеообзор матча НХЛ

«Рейнджерс» на выезде победили «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Рейнджерс» лидируют в таблице Восточной конференции НХЛ с 81 очком в 58 матчах.

«Филадельфия» идет на седьмой строчке с 67 очками в 58 играх.