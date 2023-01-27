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Сегодня, 08:25

Овечкин вышел на четвертое место в НХЛ по голам в домашних матчах

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (3:2 Б).

Таким образом, 37-летний россиянин с 401-м голом вышел на четвертое место в истории НХЛ по голам в домашних матчах, повторив достижение Майка Гартнера. Выше в рейтинге только Уэйн Гретцки (492), Горди Хоу (449) и Яромир Ягр (411).

В текущем сезоне Овечкин провел 50 матчей, в которых набрал 54 (32+22) очка.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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1 Каролина 47 30 17 68
2 Нью-Джерси 48 31 17 66
3 Рейнджерс 48 26 22 60
4 Вашингтон 51 26 25 58
5 Питтсбург 48 24 24 57
6 Айлендерс 50 23 27 51
7 Филадельфия 50 20 30 49
8 Коламбус 48 15 33 33
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 48 38 10 80
2 Торонто 49 30 19 68
3 Тампа-Бэй 47 31 16 63
4 Баффало 48 26 22 55
5 Флорида 50 23 27 52
6 Детройт 47 21 26 50
7 Оттава 47 21 26 45
8 Монреаль 49 20 29 44
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 50 28 22 65
2 Виннипег 50 31 19 63
3 Миннесота 47 26 21 56
4 Колорадо 47 26 21 55
5 Нэшвилл 48 24 24 54
6 Сент-Луис 49 23 26 49
7 Аризона 49 16 33 37
8 Чикаго 47 15 32 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Сиэтл 47 28 19 61
2 Вегас 49 29 20 61
3 Лос-Анджелес 50 27 23 60
4 Эдмонтон 49 27 22 58
5 Калгари 49 23 26 55
6 Ванкувер 48 19 29 41
7 Сан-Хосе 49 14 35 38
8 Анахайм 49 15 34 35
Результаты / календарь
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30.01
31.01
1.02
27.01 03:00
Вашингтон – Питтсбург
 3 : 2 Б
27.01 03:00
Монреаль – Детройт
 3 : 4 ОТ
27.01 03:00
Тампа-Бэй – Бостон
 3 : 2
27.01 04:00
Виннипег – Баффало
 2 : 3
27.01 04:00
Нэшвилл – Нью-Джерси
 6 : 4
27.01 04:00
Миннесота – Филадельфия
 3 : 2 ОТ
27.01 05:00
Аризона – Сент-Луис
 5 : 0
27.01 05:00
Калгари – Чикаго
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Тампа-Бэй

 47 71
И Г
Коннор Макдэвид

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Эдмонтон

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