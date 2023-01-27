Овечкин вышел на четвертое место в НХЛ по голам в домашних матчах

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (3:2 Б).

Таким образом, 37-летний россиянин с 401-м голом вышел на четвертое место в истории НХЛ по голам в домашних матчах, повторив достижение Майка Гартнера. Выше в рейтинге только Уэйн Гретцки (492), Горди Хоу (449) и Яромир Ягр (411).

В текущем сезоне Овечкин провел 50 матчей, в которых набрал 54 (32+22) очка.