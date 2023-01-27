Овечкин — о победе над «Питтсбургом»: «Мы знали, что должны показать себя сильными»
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (3:2 Б).
«Думаю, мы все знали, что должны показать себя сильными и постараться выйти вперед. Мы знали, что, если сможем зацепиться, все почувствуют себя намного лучше», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.
«Вашингтон» набрал 58 очков и поднялся на 7-е место в Восточной конференции, опередив «Питтсбург» (57 очков).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|47
|30
|17
|68
|2
|Нью-Джерси
|48
|31
|17
|66
|3
|Рейнджерс
|48
|26
|22
|60
|4
|Вашингтон
|51
|26
|25
|58
|5
|Питтсбург
|48
|24
|24
|57
|6
|Айлендерс
|50
|23
|27
|51
|7
|Филадельфия
|50
|20
|30
|49
|8
|Коламбус
|48
|15
|33
|33
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|48
|38
|10
|80
|2
|Торонто
|49
|30
|19
|68
|3
|Тампа-Бэй
|47
|31
|16
|63
|4
|Баффало
|48
|26
|22
|55
|5
|Флорида
|50
|23
|27
|52
|6
|Детройт
|47
|21
|26
|50
|7
|Оттава
|47
|21
|26
|45
|8
|Монреаль
|49
|20
|29
|44
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|50
|28
|22
|65
|2
|Виннипег
|50
|31
|19
|63
|3
|Миннесота
|47
|26
|21
|56
|4
|Колорадо
|47
|26
|21
|55
|5
|Нэшвилл
|48
|24
|24
|54
|6
|Сент-Луис
|49
|23
|26
|49
|7
|Аризона
|49
|16
|33
|37
|8
|Чикаго
|47
|15
|32
|34
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Сиэтл
|47
|28
|19
|61
|2
|Вегас
|49
|29
|20
|61
|3
|Лос-Анджелес
|50
|27
|23
|60
|4
|Эдмонтон
|49
|27
|22
|58
|5
|Калгари
|49
|23
|26
|55
|6
|Ванкувер
|48
|19
|29
|41
|7
|Сан-Хосе
|49
|14
|35
|38
|8
|Анахайм
|49
|15
|34
|35
Результаты / календарь
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30.01
31.01
1.02
|27.01
|03:00
|
Вашингтон – Питтсбург
|3 : 2 Б
|27.01
|03:00
|
Монреаль – Детройт
|3 : 4 ОТ
|27.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Бостон
|3 : 2
|27.01
|04:00
|
Виннипег – Баффало
|2 : 3
|27.01
|04:00
|
Нэшвилл – Нью-Джерси
|6 : 4
|27.01
|04:00
|
Миннесота – Филадельфия
|3 : 2 ОТ
|27.01
|05:00
|
Аризона – Сент-Луис
|5 : 0
|27.01
|05:00
|
Калгари – Чикаго
|1 : 5
|27.01
|05:00
|
Колорадо – Анахайм
|3 : 5
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|49
|89
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|47
|73
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|47
|71
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|49
|40
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|48
|37
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|48
|34
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|31
|1.86
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|22
|2.15
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|37
|2.24
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