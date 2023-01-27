Овечкин — о победе над «Питтсбургом»: «Мы знали, что должны показать себя сильными»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (3:2 Б).

«Думаю, мы все знали, что должны показать себя сильными и постараться выйти вперед. Мы знали, что, если сможем зацепиться, все почувствуют себя намного лучше», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

«Вашингтон» набрал 58 очков и поднялся на 7-е место в Восточной конференции, опередив «Питтсбург» (57 очков).