Овечкин вышел на 40-е место по числу матчей в НХЛ

Матч регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» стал для нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина 1407-м в лиге.

38-летний форвард сравнялся по этому показателю с экс-хоккеистом «Кэпиталз» Дэйлом Хантером и делит с ним 40-е место по числу проведенных игр в НХЛ. На 39-й строчке идет Пол Коффи (1409).

Рекорд по числу матчей в НХЛ за всю историю лиги принадлежит Патрику Марло, у которого 1779 игр.