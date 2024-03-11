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11 марта, 23:30

«Виннипег» — «Вашингтон»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн

«Виннипег» сыграет с «Вашингтоном» в регулярном чемпионате НХЛ 12 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Александр Овечкин (ХК «Вашингтон»).
Фото AFP

«Виннипег» сыграет с «Вашингтоном» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 12 марта. Матч состоится в спортивном комплексе «Канада Лайф-центр» в Виннипеге (Канада). Начало — в 02.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Виннипег» — «Вашингтон» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Джетс» набрали 85 очков и идут на 3-м месте в Западной конференции. «Кэпиталз» с 69 баллами располагаются на 10-й строчке «Востока».

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

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НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Виннипег Джетс
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 63 41 22 86
2 Каролина 64 39 25 84
3 Филадельфия 65 33 32 74
4 Айлендерс 63 29 34 72
5 Вашингтон 62 30 32 69
6 Нью-Джерси 64 31 33 66
7 Питтсбург 63 28 35 64
8 Коламбус 64 22 42 54
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 65 44 21 92
2 Бостон 66 38 28 91
3 Торонто 64 37 27 82
4 Тампа-Бэй 65 34 31 74
5 Детройт 64 33 31 72
6 Баффало 65 30 35 65
7 Монреаль 64 24 40 58
8 Оттава 62 25 37 54
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 66 40 26 89
2 Виннипег 63 40 23 85
3 Колорадо 65 40 25 85
4 Нэшвилл 66 37 29 78
5 Миннесота 65 31 34 69
6 Сент-Луис 64 32 32 67
7 Аризона 65 26 39 57
8 Чикаго 65 17 48 39
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 66 42 24 91
2 Эдмонтон 63 39 24 81
3 Лос-Анджелес 63 32 31 75
4 Вегас 64 34 30 75
5 Сиэтл 63 28 35 67
6 Калгари 64 31 33 67
7 Анахайм 64 23 41 49
8 Сан-Хосе 63 16 47 39
Результаты / календарь
2.03
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14.03
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16.03
17.03
12.03 02:00
Рейнджерс – Нью-Джерси
 - : -
12.03 02:00
Бостон – Сент-Луис
 - : -
12.03 02:30
Виннипег – Вашингтон
 - : -
12.03 05:30
Лос-Анджелес – Айлендерс
- : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 65 111
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 64 107
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 61 103
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 63 54
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 65 45
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 62 45
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Спенсер Мартин

Спенсер Мартин

Каролина

 5 1.97
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