«Виннипег» сыграет с «Вашингтоном» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 12 марта. Матч состоится в спортивном комплексе «Канада Лайф-центр» в Виннипеге (Канада). Начало — в 02.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Виннипег» — «Вашингтон» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Джетс» набрали 85 очков и идут на 3-м месте в Западной конференции. «Кэпиталз» с 69 баллами располагаются на 10-й строчке «Востока».

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