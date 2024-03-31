Овечкин вышел на 35-е место по числу проведенных матчей в НХЛ

Матч регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» стал для нападающего и капитана «Вашингтона» Александра Овечкина 1417-м в лиге.

38-летний россиянин сравнялся с бывшим защитником Люком Ричардсоном и делит с ним 35-е место по числу проведенных матчей в НХЛ.

Рекорд по количеству матчей в лиге принадлежит экс-форварду Патрику Марло, который завершил карьеру в 2021 году.

Александр Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, у него 848 голов. Россиянин отстает на 46 шайб от Уэйна Гретцки, которому принадлежит рекорд.