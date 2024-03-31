«Эдмонтон» — «Анахайм»: видеообзор матча НХЛ

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«Эдмонтон» дома разгромил «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Эдмонтон» занимает четвертое место в таблице Западной конференции НХЛ с 94 очками в 72 матчах.

«Анахайм» идет на 14-й строчке с 52 очками в 74 играх.