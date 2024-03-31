Кучеров обогнал Козлова и вышел на восьмое место по набранным очкам в НХЛ среди россиян

Нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров сделал результативную передачу в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс».

Форвард набрал 854-е очко в лиге. Теперь Кучеров единолично занимает восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ среди россиян, он опередил экс-нападающего «Детройта», «Баффало» и «Атланты» Вячеслава Козлова, у которого 853 (356+497) очка.

Лучшим бомбардиром в истории НХЛ среди российских хоккеистов является Александр Овечкин, у которого 1543 (848+695) очка.