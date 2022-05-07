Овечкин вышел на 14-е место в истории НХЛ по числу голов в плей-офф
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, набравший 2 (1+1) очка в третьем матче серии первого раунда с «Флоридой» (6:1), забил 72-й гол за карьеру в плей-офф НХЛ.
36-летний россиянин вышел на 14-е место в истории лиги по числу шайб в матчах на вылет.
Капитан обошел Брайана Троттье и сравнялся с Патриком Марло и Эсой Тикканеном. Строчкой выше расположился Дино Сиссарелли, у которого 73 шайбы в плей-офф.
Овечкин также вышел на седьмое место в истории НХЛ по количеству голов в большинстве.
Напомним, счет в серии стал 2-1 в пользу «Вашингтона». Третий матч пройдет 10 мая также в Вашингтоне (начало — в 02.00 мск).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Флорида - Вашингтон
|1 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
2 - 0
|2 - 0
|
Калгари - Даллас
|1 - 1
|
Рейнджерс - Питтсбург
|1 - 1
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|2 - 1
|
Торонто - Тампа-Бэй
|2 - 1
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 1
|
Каролина - Бостон
|2 - 1
|1.05
|21:00
|
Виннипег – Сиэтл
|4 : 3
|И
|О
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|3
|6
|
|
Митчелл Марнер
Торонто
|3
|6
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|3
|6
|И
|Г
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|3
|5
|
|
Кирилл Капризов
Миннесота
|3
|4
|
|
Нино Нидеррайтер
Каролина
|3
|3
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|2
|0.5
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|2
|0.51
|
|
Илья Самсонов
Вашингтон
|2
|0.75