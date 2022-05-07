Овечкин вышел на 14-е место в истории НХЛ по числу голов в плей-офф

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, набравший 2 (1+1) очка в третьем матче серии первого раунда с «Флоридой» (6:1), забил 72-й гол за карьеру в плей-офф НХЛ.

36-летний россиянин вышел на 14-е место в истории лиги по числу шайб в матчах на вылет.

Капитан обошел Брайана Троттье и сравнялся с Патриком Марло и Эсой Тикканеном. Строчкой выше расположился Дино Сиссарелли, у которого 73 шайбы в плей-офф.

Овечкин также вышел на седьмое место в истории НХЛ по количеству голов в большинстве.

Напомним, счет в серии стал 2-1 в пользу «Вашингтона». Третий матч пройдет 10 мая также в Вашингтоне (начало — в 02.00 мск).