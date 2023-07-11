Овечкин включен в число лучших нападающих в истории НХЛ по версии The Hockey Writers

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин попал в число лучших нападающих в истории НХЛ по версии The Hockey Writers.

Издание составило тройки атаки из лучших форвардов. В одном звене с Овечкиным оказались Уэйн Гретцки и Горди Хоу.

Состав всех троек:

Александр Овечкин — Уэйн Гретцки — Горди Хоу

Сидни Кросби — Марио Лемье — Яромир Ягр

Люк Робитайл — Брайан Троттье — Майк Босси

Боб Гейни — Стив Айзерман — Бобби Кларк

37-летний Овечкин с 2005 года играет за «Вашингтон». Он занимает второе место среди снайперов в истории НХЛ. У россиянина 822 гола за карьеру в лиге, у Уэйна Гретцки — 894. В 2018 году форвард выиграл Кубок Стэнли с «Вашингтоном».