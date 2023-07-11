Дадонов — о Бобровском: «Многие великие спортсмены заслуживали Кубок, но не выиграли его»

Нападающий «Далласа» Евгений Дадонов ответил на вопрос, за кого болел в финале Кубка Стэнли.

«Не могу сказать, что я за кого-то болел. Я просто наблюдал за финалом, ведь все решают команды на площадке. Хотя за Сергея Бобровского и Александра Баркова я переживал больше. Но «Вегас» был сильнее», — приводит «РБ Спорт» слова Дадонова.

Также он отметил, что вратарь «Флориды» Сергей Бобровский заслужил выиграть Кубок своей карьерой.

«Многие великие спортсмены заслуживали Кубок, но не выиграли его. Хоккей — это командный вид спорта. Но, конечно, Сергей сделал все, что мог. Я играл с ним и видел, как он профессионально относится к своему делу. Он отличный человек и партнер по команде», — добавил хоккеист.

В финальной серии плей-офф НХЛ «Флорида», за которую Бобровский выступает с 2019 года, уступила в серии «Вегасу» со счетом 1-4.