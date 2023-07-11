Дадонов — о Бобровском: «Многие великие спортсмены заслуживали Кубок, но не выиграли его»
Нападающий «Далласа» Евгений Дадонов ответил на вопрос, за кого болел в финале Кубка Стэнли.
«Не могу сказать, что я за кого-то болел. Я просто наблюдал за финалом, ведь все решают команды на площадке. Хотя за Сергея Бобровского и Александра Баркова я переживал больше. Но «Вегас» был сильнее», — приводит «РБ Спорт» слова Дадонова.
Также он отметил, что вратарь «Флориды» Сергей Бобровский заслужил выиграть Кубок своей карьерой.
«Многие великие спортсмены заслуживали Кубок, но не выиграли его. Хоккей — это командный вид спорта. Но, конечно, Сергей сделал все, что мог. Я играл с ним и видел, как он профессионально относится к своему делу. Он отличный человек и партнер по команде», — добавил хоккеист.
В финальной серии плей-офф НХЛ «Флорида», за которую Бобровский выступает с 2019 года, уступила в серии «Вегасу» со счетом 1-4.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|11.10
|00:30
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
|
Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
|
Вегас – Сиэтл
|- : -