«Филадельфия» продлила контракт с защитником Йорком на два года и 3,2 миллиона долларов

«Филадельфия» объявила о продлении контракта с защитником Кэмероном Йорком. Соглашение рассчитано на два года и 3,2 миллиона долларов.

22-летний американец в прошлом сезоне провел в «регулярке» 54 матча и набрал 20 (2+18) очков.

Всего он провел в НХЛ 87 игр и набрал 30 (5+25) очков.