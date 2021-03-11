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Овечкин в роли шпиона: в Америке вспомнили топовый рекламный ролик с хоккеистом

01:06
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
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В Twitter SportsCenter опубликован рекламный ролик с участием форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

В 23.00 по местному времени телеведущий ESPN застал в офисе Овечкина, который рылся в документах. На вопрос, что он тут делает, россиянин ответил: «вот, помогаю с сортировкой». «А почему в темноте? Ты что, русский шпион?» — спрашивает телеведущий, после чего оба смеются.

После ухода ведущего в потолке открывается одна из панелей, откуда выглядывает Семен Варламов. «Пронесло», — говорит Семен, сбрасывая Овечкину веревку. «Да уж, чуть не спалили», — отвечает Овечкин, беря в зубы какой-то документ и взмывая вверх.

35-летний Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году он выиграл с командой Кубок Стэнли.

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