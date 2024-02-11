Овечкин стал пятым игроком в истории НХЛ, который забил в пяти матчах подряд в возрасте 38 лет и старше

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера».

38-летний россиянин отличился в пятой встрече подряд — в 13-й раз в карьере и первый с марта 2021 года.

Как информирует пресс-служба НХЛ, Овечкин стал пятым игроком в истории лиги, который забил в пяти матчах подряд в возрасте 38 лет и старше.

Ранее такие серии удавались Бретту Халлу (7 матчей в сезоне-2002/24), Джонни Буцику (6 матчей в сезоне-1974/75), Джо Павелски (5 матчей в сезоне-2022/23) и Джастину Уильямсу (5 матчей в сезоне-2019/20).