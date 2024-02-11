Гол Торопченко помог «Сент-Луису» разгромить «Монреаль»

«Сент-Луис» на выезде с разгромным счетом обыграл «Монреаль» в регулярном чемпионате НХЛ — 7:2.

За гостей отличился российский нападающий Алексей Торопченко. Дубль на счету Джордана Кайру. Еще по одной шайбе забросили Колтон Парэйко, Натан Уокер, Роберт Томас и Джейк Нейберс.

За хозяев забили Ник Сузуки и Йоэль Армиа.

«Сент-Луис» (58 очков) занимает восьмое место в Западной конференции НХЛ. «Монреаль» (50) идет 13-м на «Востоке».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Сент-Луис» — 2:7 (1:3, 0:1, 1:3)

Голы: Торопченко — 8 (Сундквист, Крюг), 0:25 — 0:1. Парэйко — 9 (Капанен), 5:05 — 0:2. Сузуки — 17 (Слафковски, Мэтисон), 10:23 — 1:2. Кайру — 16 (бол., Томас, Крюг), 15:20 — 1:3. Уокер — 4 (Шенн, Крюг), 37:49 — 1:4. Томас — 18 (бол., Ледди, Нейберс), 40:31 — 1:5. Армиа — 9 (Савар, Штрабл), 43:06 — 2:5. Нейберс — 18 (бол., Томас, Крюг), 47:14 — 2:6. Кайру — 17 (Томас, Крюг), 55:33 — 2:7.

Вратари: Аллен — Биннингтон.

Штраф: 29 — 38.

Броски: 32 (8+13+11) — 36 (15+10+11).

Наши: — - Бучневич (16.24/1/+1), Торопченко (15.43/4/+2).

11 февраля. Монреаль. Centre Bell.