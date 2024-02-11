Гол Торопченко помог «Сент-Луису» разгромить «Монреаль»
«Сент-Луис» на выезде с разгромным счетом обыграл «Монреаль» в регулярном чемпионате НХЛ — 7:2.
За гостей отличился российский нападающий Алексей Торопченко. Дубль на счету Джордана Кайру. Еще по одной шайбе забросили Колтон Парэйко, Натан Уокер, Роберт Томас и Джейк Нейберс.
За хозяев забили Ник Сузуки и Йоэль Армиа.
«Сент-Луис» (58 очков) занимает восьмое место в Западной конференции НХЛ. «Монреаль» (50) идет 13-м на «Востоке».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Монреаль» — «Сент-Луис» — 2:7 (1:3, 0:1, 1:3)
Голы: Торопченко — 8 (Сундквист, Крюг), 0:25 — 0:1. Парэйко — 9 (Капанен), 5:05 — 0:2. Сузуки — 17 (Слафковски, Мэтисон), 10:23 — 1:2. Кайру — 16 (бол., Томас, Крюг), 15:20 — 1:3. Уокер — 4 (Шенн, Крюг), 37:49 — 1:4. Томас — 18 (бол., Ледди, Нейберс), 40:31 — 1:5. Армиа — 9 (Савар, Штрабл), 43:06 — 2:5. Нейберс — 18 (бол., Томас, Крюг), 47:14 — 2:6. Кайру — 17 (Томас, Крюг), 55:33 — 2:7.
Вратари: Аллен — Биннингтон.
Штраф: 29 — 38.
Броски: 32 (8+13+11) — 36 (15+10+11).
Наши: — - Бучневич (16.24/1/+1), Торопченко (15.43/4/+2).
11 февраля. Монреаль. Centre Bell.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|52
|33
|19
|69
|2
|Каролина
|51
|30
|21
|65
|3
|Филадельфия
|53
|28
|25
|62
|4
|Айлендерс
|52
|22
|30
|56
|5
|Нью-Джерси
|50
|25
|25
|54
|6
|Вашингтон
|51
|23
|28
|54
|7
|Питтсбург
|49
|23
|26
|53
|8
|Коламбус
|51
|16
|35
|42
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|52
|32
|20
|73
|2
|Флорида
|52
|33
|19
|70
|3
|Тампа-Бэй
|53
|28
|25
|61
|4
|Торонто
|50
|26
|24
|60
|5
|Детройт
|51
|27
|24
|60
|6
|Монреаль
|52
|21
|31
|50
|7
|Баффало
|51
|22
|29
|48
|8
|Оттава
|48
|21
|27
|44
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|52
|32
|20
|70
|2
|Колорадо
|53
|32
|21
|68
|3
|Виннипег
|50
|31
|19
|67
|4
|Сент-Луис
|51
|28
|23
|58
|5
|Нэшвилл
|52
|27
|25
|56
|6
|Миннесота
|51
|23
|28
|51
|7
|Аризона
|50
|23
|27
|50
|8
|Чикаго
|52
|14
|38
|31
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|53
|35
|18
|76
|2
|Вегас
|52
|31
|21
|68
|3
|Эдмонтон
|48
|30
|18
|61
|4
|Лос-Анджелес
|49
|24
|25
|58
|5
|Калгари
|52
|25
|27
|55
|6
|Сиэтл
|51
|21
|30
|52
|7
|Анахайм
|51
|18
|33
|38
|8
|Сан-Хосе
|51
|14
|37
|33
|13.02
|03:00
|
Филадельфия – Аризона
|- : -
|13.02
|03:00
|
Рейнджерс – Калгари
|- : -
|13.02
|03:00
|
Нью-Джерси – Сиэтл
|- : -
|13.02
|06:00
|
Вегас – Миннесота
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|52
|89
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|53
|85
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|52
|75
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|49
|42
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|52
|39
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|52
|33
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Адин Хилл
Вегас
|19
|1.89