Филатов: «Овечкин побьет рекорд Гретцки, это вопрос времени»

Бывший форвард молодежной сборной России Никита Филатов прокомментировал выступление российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в последних матчах НХЛ.

«Говорить, что Овечкин возвращается, преждевременно. Картина все равно не та, к которой все привыкли. Но тут все зависит от того, под каким углом смотреть. Если убрать ожидания того, что Саша все еще может забивать по сорок за сезон, и смотреть на все это через призму того, чтобы просто досчитать до шестидесяти, то он побьет рекорд Гретцки. Это вопрос времени. Что касается самого «Вашингтона», то в ближайшие несколько лет там плей-офф не пахнет. Все делается для того, чтобы был побит великий рекорд. Все русские болельщики этого желают. А как уже будет забивать Овечкин — из офиса или нет — разницы не имеет», — цитирует Филатова «РБ Спорт».

Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче против «Ванкувера» в регулярном чемпионате НХЛ, который проходит 11 февраля. Российский нападающий забил в пяти играх подряд и сократил отставание от Уэйна Гретцки, которому принадлежит бомбардирский рекорд, до 59 шайб.