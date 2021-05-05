Овечкин, Самсонов и Кузнецов пропустили тренировку «Вашингтона»
19:10
Российские игроки «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Илья Самсонов пропустили тренировку команды перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс», сообщает в Twitter журналист Саманта Пелл.
Овечкин продолжает восстанавливаться после травмы. Кузнецов накануне попал в ковид-протокол. Самсонов пропускал предыдущую встречу по решению тренерского штаба: они с Кузнецовым пропустили командное собрание.
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