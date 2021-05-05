Тарасенко снова пропустил тренировку «Сент-Луиса»

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко 5 мая пропустил тренировку команды, сообщает в Twitter журналист Луи Корач.

Россиянин недавно вернулся к занятиям в общей группе, но теперь снова не вышел на раскатку.

В текущем сезоне Тарасенко провел 23 игры, в которых набрал 14 (4+10) очков. В сентябре 2020 года нападающий перенес операцию на плече — третью за 2,5 года, из-за чего пропустил старт нынешнего розыгрыша регулярного чемпионата НХЛ.