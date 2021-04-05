Овечкин: «Самсонов был неудержим, он подарил нам победу над «Нью-Джерси»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал игру вратаря Ильи Самсонова в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (5:4).

«У них было много шансов забить, но я думаю, что Самсонов сегодня был неудержим. Очевидно, он подарил нам победу. Мы отреагировали, когда они забили гол. Мы вроде как перестроились, а потом повели со счётом 3:1, но позже дали им возможность вернуться в игру, но опять же, Самсонов был очень хорош в этот вечер», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

После этого матча «Вашингтон» с 54 очками занимает первое место в Восточном дивизионе, «Нью-Джерси» с 32 очками — на седьмой строчке.