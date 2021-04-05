Худобин выведен из списка отстраненных игроков из-за коронавируса

Российский вратарь «Далласа» Антон Худобин выведен из списка отстраненных из-за коронавируса игроков. Об этом в своем Twitter сообщил представитель команды Майк Хейка.

«У Худобина был ложноположительный тест. Последний тест дал отрицательный результат, вратарь может ехать с командой на игру с «Чикаго», — написал Хейка.

3 апреля 34-летний голкипер был включен в коронавирусный протокол НХЛ и пропустил матч против «Каролины» (0:1). Главный тренер «Далласа» Рик Боунесс тогда выразил надежду, что у Худобина ложноположительный тест.

«Даллас» сыграет с «Чикаго» на выезде 6 апреля. При этом игру из-за COVID-протокола пропустит Рик Боунесс.

В текущем сезоне Худобин провел 20 игр в старте, пропустив 47 голов при 90,8 проценте отраженных бросков.