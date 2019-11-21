Овечкин с пятачка не смог переиграть Лундквиста. Видео

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин упустил хороший момент в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс». Россиянин Евгений Кузнецов отправил шайбу на пятачок, где был его соотечественник, но вратарь Хенрик Лундквист спас команду.

The puck goes off Lindgren's stick to Ovechkin, but Lundqvist makes the save #NYR pic.twitter.com/wp2jskFIn6 — Shayna (@hayyyshayyy) November 21, 2019

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