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Овечкин с пятачка не смог переиграть Лундквиста. Видео

06:51
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин упустил хороший момент в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс». Россиянин Евгений Кузнецов отправил шайбу на пятачок, где был его соотечественник, но вратарь Хенрик Лундквист спас команду.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, турнирные таблицы, статистика игроков

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