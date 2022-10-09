Овечкин с передачи Кузнецова забросил шайбу в матче с «Коламбусом»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в предсезонном матче НХЛ против «Коламбуса».

37-летний россиянин забросил шайбу с передачи Евгения Кузнецова, реализовав большинство на 20-й минуте, и сделал счет 2:2. Для Овечкина это второй гол на предсезонке НХЛ.