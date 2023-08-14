Овечкин рассказал, что не предлагал Нурмагомедову провести с ним хоккейную тренировку

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» и обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин не предлагал бывшему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову прийти на хоккейную тренировку.

«Нет, такого не было», — приводит слова Овечкина ТАСС.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гэтжи (25-4) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.