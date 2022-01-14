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Сегодня, 19:56

Овечкин рассчитывает сыграть против «Айлендерс»

Иван Шитик
Корреспондент

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что рассчитывает сыграть в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс», сообщает журналист Саманта Пелл.

Россиянин отметил, что пока не уверен на сто процентов, что сможет выйти на лед. Его беспокоит травма «верхней части тела». Причем Овечкин отметил, что это повреждение ему мешают уже продолжительное время.

В текущем сезоне Овечкин набрал 52 очка в 37 матчах в регулярном чемпионате. 15 января «Вашингтон» сыграет на выезде с «Айлендерс».

Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 38 24 14 52
2 Каролина 34 24 10 50
3 Вашингтон 37 20 17 49
4 Питтсбург 36 21 15 47
5 Коламбус 35 17 18 35
6 Филадельфия 36 13 23 33
7 Нью-Джерси 37 14 23 33
8 Айлендерс 29 11 18 28
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 39 25 14 55
2 Флорида 36 24 12 53
3 Торонто 35 23 12 49
4 Бостон 34 21 13 44
5 Детройт 38 16 22 37
6 Баффало 36 11 25 28
7 Оттава 30 10 20 22
8 Монреаль 36 7 29 19
Центральный дивизион И В П О
1 Нэшвилл 38 24 14 50
2 Сент-Луис 37 22 15 49
3 Колорадо 33 22 11 47
4 Миннесота 33 21 12 44
5 Виннипег 34 17 17 39
6 Даллас 33 18 15 38
7 Чикаго 37 14 23 33
8 Аризона 34 8 26 19
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 39 23 16 48
2 Анахайм 39 19 20 45
3 Лос-Анджелес 37 19 18 43
4 Сан-Хосе 38 20 18 41
5 Калгари 34 17 17 40
6 Эдмонтон 34 18 16 38
7 Ванкувер 36 16 20 35
8 Сиэтл 36 10 26 24
Результаты / календарь
4.01
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19.01
14.01 03:00
Бостон – Филадельфия
 3 : 2
14.01 03:00
Каролина – Коламбус
 0 : 6
14.01 03:00
Тампа-Бэй – Ванкувер
 4 : 2
14.01 03:30
Айлендерс – Нью-Джерси
 3 : 2
14.01 03:30
Детройт – Виннипег
 0 : 3
14.01 04:00
Нэшвилл – Баффало
 1 : 4
14.01 04:00
Сент-Луис – Сиэтл
 2 : 1
14.01 04:30
Чикаго – Монреаль
 3 : 2 ОТ
14.01 05:00
Калгари – Оттава
 1 : 4
14.01 06:30
Лос-Анджелес – Питтсбург
 6 : 2
14.01 06:30
Сан-Хосе – Рейнджерс
0 : 3
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 34 53
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 33 53
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 37 52
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 34 26
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 37 24
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 32 24
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 22 1.99
Тристан Джерри

Тристан Джерри

Питтсбург

 29 2.05
Джек Кэмпбелл

Джек Кэмпбелл

Торонто

 27 2.1
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