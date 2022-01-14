Овечкин рассчитывает сыграть против «Айлендерс»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что рассчитывает сыграть в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс», сообщает журналист Саманта Пелл.

Россиянин отметил, что пока не уверен на сто процентов, что сможет выйти на лед. Его беспокоит травма «верхней части тела». Причем Овечкин отметил, что это повреждение ему мешают уже продолжительное время.

В текущем сезоне Овечкин набрал 52 очка в 37 матчах в регулярном чемпионате. 15 января «Вашингтон» сыграет на выезде с «Айлендерс».