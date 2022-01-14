НХЛ ведет расследование по поводу поездки Эвандера Кейна из США в Канаду

Национальная хоккейная лига открыла очередное расследование в отношении форварда Эвандера Кейна, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

Сейчас оно касается поездки игрока из США в Канаду 29 декабря при положительном тесте на коронавирус. Эта ситуация стала одной из причин решения «Сан-Хосе» расторгнуть контракт с нападающим.

Сообщается, что тест Кейна дал положительный результат 21 декабря. «Шаркс» заявляли, что у него не было надлежащего медицинского освидетельствования перед вылетом в Ванкувер.

Ранее Кейн был наказан 21-матчевой дисквалификацией без сохранения зарплаты за установленное нарушение и несоблюдение COVID-протокола НХЛ. Сообщалось, что он подделал справку о вакцине.