Овечкин о дубле в ворота «Виннипега»: «Не важно, против кого и как мы играем, главное — побеждать»
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал победу над «Виннипегом» (3:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Россиянин сделал дубль в игре против «Джетс».
«Нам немного повезло, но сейчас для нас не важно, против кого и как мы играем, важно побеждать. Да, «Виннипег» — одна из лучших команд лиги, матч против него был для нас тестом. В первых двух периодах мы играли не очень хорошо, но наш вратарь Чаки Линдгрен проделал отличную работу, а мы смогли реализовать свои шансы в третьем периоде.
Сейчас все понимают ситуацию, вы видите, как мы играем. Все уверены в своих силах. Как я уже сказал пару дней назад, мы боремся весь сезон, чемпионат не заканчивается за две недели. Мы продолжим играть в том же духе», — приводит пресс-служба «Кэпиталз» слова Овечкина.
«Вашингтон» занимает восьмое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 79 очками в 70 матчах.
После игры с «Виннипегом» у Овечкина 26 голов в сезоне-2023/24 и 848 за всю карьеру в НХЛ. 38-летний россиянин, занимающий второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, сократил отставание от Уэйна Гретцки, которому принадлежит рекорд, до 46 голов.
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|В
|П
|О
|1
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|72
|41
|31
|97
|2
|Флорида
|70
|45
|25
|95
|3
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|69
|40
|29
|89
|4
|Тампа-Бэй
|70
|38
|32
|83
|5
|Детройт
|71
|36
|35
|78
|6
|Баффало
|71
|33
|38
|71
|7
|Оттава
|69
|29
|40
|62
|8
|Монреаль
|69
|25
|44
|62
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|71
|46
|25
|97
|2
|Даллас
|71
|43
|28
|95
|3
|Виннипег
|71
|44
|27
|93
|4
|Нэшвилл
|71
|42
|29
|88
|5
|Сент-Луис
|71
|38
|33
|79
|6
|Миннесота
|71
|34
|37
|77
|7
|Аризона
|70
|29
|41
|63
|8
|Чикаго
|71
|20
|51
|45
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|71
|45
|26
|98
|2
|Эдмонтон
|68
|42
|26
|88
|3
|Лос-Анджелес
|70
|37
|33
|85
|4
|Вегас
|70
|38
|32
|83
|5
|Калгари
|69
|33
|36
|71
|6
|Сиэтл
|69
|28
|41
|69
|7
|Анахайм
|70
|24
|46
|51
|8
|Сан-Хосе
|70
|16
|54
|40
|25.03
|00:00
|
Айлендерс – Нью-Джерси
|- : -
|25.03
|01:00
|
Филадельфия – Флорида
|- : -
|25.03
|01:00
|
Оттава – Эдмонтон
|- : -
|25.03
|01:00
|
Каролина – Торонто
|- : -
|25.03
|03:00
|
Аризона – Даллас
|- : -
|25.03
|03:30
|
Анахайм – Тампа-Бэй
|- : -
|25.03
|04:00
|
Сиэтл – Монреаль
|- : -
|25.03
|04:00
|
Калгари – Баффало
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|69
|123
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|71
|122
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|66
|115
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|68
|58
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|67
|51
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|70
|48
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Спенсер Мартин
Каролина
|5
|1.97