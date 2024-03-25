Овечкин о дубле в ворота «Виннипега»: «Не важно, против кого и как мы играем, главное — побеждать»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал победу над «Виннипегом» (3:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Россиянин сделал дубль в игре против «Джетс».

«Нам немного повезло, но сейчас для нас не важно, против кого и как мы играем, важно побеждать. Да, «Виннипег» — одна из лучших команд лиги, матч против него был для нас тестом. В первых двух периодах мы играли не очень хорошо, но наш вратарь Чаки Линдгрен проделал отличную работу, а мы смогли реализовать свои шансы в третьем периоде.

Сейчас все понимают ситуацию, вы видите, как мы играем. Все уверены в своих силах. Как я уже сказал пару дней назад, мы боремся весь сезон, чемпионат не заканчивается за две недели. Мы продолжим играть в том же духе», — приводит пресс-служба «Кэпиталз» слова Овечкина.

«Вашингтон» занимает восьмое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 79 очками в 70 матчах.

После игры с «Виннипегом» у Овечкина 26 голов в сезоне-2023/24 и 848 за всю карьеру в НХЛ. 38-летний россиянин, занимающий второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, сократил отставание от Уэйна Гретцки, которому принадлежит рекорд, до 46 голов.