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Сегодня, 00:11

Овечкин о дубле в ворота «Виннипега»: «Не важно, против кого и как мы играем, главное — побеждать»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал победу над «Виннипегом» (3:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Россиянин сделал дубль в игре против «Джетс».

«Нам немного повезло, но сейчас для нас не важно, против кого и как мы играем, важно побеждать. Да, «Виннипег» — одна из лучших команд лиги, матч против него был для нас тестом. В первых двух периодах мы играли не очень хорошо, но наш вратарь Чаки Линдгрен проделал отличную работу, а мы смогли реализовать свои шансы в третьем периоде.
Сейчас все понимают ситуацию, вы видите, как мы играем. Все уверены в своих силах. Как я уже сказал пару дней назад, мы боремся весь сезон, чемпионат не заканчивается за две недели. Мы продолжим играть в том же духе», — приводит пресс-служба «Кэпиталз» слова Овечкина.

«Вашингтон» занимает восьмое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 79 очками в 70 матчах.

После игры с «Виннипегом» у Овечкина 26 голов в сезоне-2023/24 и 848 за всю карьеру в НХЛ. 38-летний россиянин, занимающий второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, сократил отставание от Уэйна Гретцки, которому принадлежит рекорд, до 46 голов.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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«Оттава» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
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НХЛ: «Вашингтон» обыграл «Виннипег», «Анахайм» — «Тампа-Бэй». Расписание матчей 24 и 25 марта

Нападающий «Колорадо» Маккиннон установил рекорд клуба по числу набранных очков за сезон
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 71 47 24 98
2 Каролина 71 44 27 95
3 Филадельфия 71 36 35 81
4 Вашингтон 70 35 35 79
5 Айлендерс 70 30 40 75
6 Нью-Джерси 71 34 37 72
7 Питтсбург 70 30 40 70
8 Коламбус 71 23 48 58
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 72 41 31 97
2 Флорида 70 45 25 95
3 Торонто 69 40 29 89
4 Тампа-Бэй 70 38 32 83
5 Детройт 71 36 35 78
6 Баффало 71 33 38 71
7 Оттава 69 29 40 62
8 Монреаль 69 25 44 62
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 71 46 25 97
2 Даллас 71 43 28 95
3 Виннипег 71 44 27 93
4 Нэшвилл 71 42 29 88
5 Сент-Луис 71 38 33 79
6 Миннесота 71 34 37 77
7 Аризона 70 29 41 63
8 Чикаго 71 20 51 45
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 71 45 26 98
2 Эдмонтон 68 42 26 88
3 Лос-Анджелес 70 37 33 85
4 Вегас 70 38 32 83
5 Калгари 69 33 36 71
6 Сиэтл 69 28 41 69
7 Анахайм 70 24 46 51
8 Сан-Хосе 70 16 54 40
Результаты / календарь
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25.03 00:00
Айлендерс – Нью-Джерси
 - : -
25.03 01:00
Филадельфия – Флорида
 - : -
25.03 01:00
Оттава – Эдмонтон
 - : -
25.03 01:00
Каролина – Торонто
 - : -
25.03 03:00
Аризона – Даллас
 - : -
25.03 03:30
Анахайм – Тампа-Бэй
 - : -
25.03 04:00
Сиэтл – Монреаль
 - : -
25.03 04:00
Калгари – Баффало
 - : -
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 69 123
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 71 122
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 66 115
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 68 58
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 67 51
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 70 48
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Спенсер Мартин

Спенсер Мартин

Каролина

 5 1.97
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