Нападающий «Колорадо» Маккиннон установил рекорд клуба по числу набранных очков за сезон

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (5:4 ОТ).

После этой игры на счету 28-летнего канадца 122 (44+78) очка в 71 игре сезона-2023/24.

Маккиннон установил новый рекорд клуба по числу результативных действий за один сезон. Предыдущее достижение принадлежало Джо Сакику, который набрал 120 (51+69) очков в сезоне-1995/96.