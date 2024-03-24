«Колорадо» отыгрался с 0:4 и победил «Питтсбург» в овертайме

«Колорадо» победил «Питтсбург» в овертайме в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4.

У победителей заброшенными шайбами отметились Шон Уокер, Яков Тренин, Джонатан Друэн (дубль) и Натан Маккиннон, в активе которого также результативная передача.

У «Питтсбурга» голы забили Ессе Пульюярви, Брайан Раст, Пьер-Оливье Жозеф и Сидни Кросби, в активе которого также ассистентский хет-трик.

«Колорадо» занимает второе место в Западной конференции, набрав 97 очка в 71 встречах. «Питтсбург» идет 13-м в Восточной конференции, имея в активе 70 очков после 70 матчей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Питтсбург» — 5:4 ОТ (0:2, 2:2, 2:0, 1:0)

Голы: Пулюярви — 2 (Смит, Кросби), 7:53 — 0:1. Раст — 21 (Кросби), 15:11 — 0:2. Кросби — 34 (Пуустинен), 33:47 — 0:3. Жозеф — 1 (Кросби, Летанг), 35:40 — 0:4. Уокер — 10 (Колтон, Вуд), 36:05 — 1:4. Тренин — 11 (Духайм), 39:30 — 2:4. Друэн — 13 (Маккиннон, Тэйвз), 43:32 — 3:4. Маккиннон — 44 (Друэн, Тэйвз), 55:22 — 4:4. Друэн — 14 (Макар, Маккиннон), 60:54 — 5:4.

Вратари: Георгиев — Неделькович (Джерри, 45:14, Неделькович, 55:22).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 30 (4+15+10+1) — 34 (15+12+7+0).

Наши: Ничушкин (20.31/3/-2), Тренин (9.11/1/+1) — Малкин (19.40/2/-1).

24 марта. Денвер. Ball Arena.