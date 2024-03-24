«Колорадо» отыгрался с 0:4 и победил «Питтсбург» в овертайме
«Колорадо» победил «Питтсбург» в овертайме в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4.
У победителей заброшенными шайбами отметились Шон Уокер, Яков Тренин, Джонатан Друэн (дубль) и Натан Маккиннон, в активе которого также результативная передача.
У «Питтсбурга» голы забили Ессе Пульюярви, Брайан Раст, Пьер-Оливье Жозеф и Сидни Кросби, в активе которого также ассистентский хет-трик.
«Колорадо» занимает второе место в Западной конференции, набрав 97 очка в 71 встречах. «Питтсбург» идет 13-м в Восточной конференции, имея в активе 70 очков после 70 матчей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Питтсбург» — 5:4 ОТ (0:2, 2:2, 2:0, 1:0)
Голы: Пулюярви — 2 (Смит, Кросби), 7:53 — 0:1. Раст — 21 (Кросби), 15:11 — 0:2. Кросби — 34 (Пуустинен), 33:47 — 0:3. Жозеф — 1 (Кросби, Летанг), 35:40 — 0:4. Уокер — 10 (Колтон, Вуд), 36:05 — 1:4. Тренин — 11 (Духайм), 39:30 — 2:4. Друэн — 13 (Маккиннон, Тэйвз), 43:32 — 3:4. Маккиннон — 44 (Друэн, Тэйвз), 55:22 — 4:4. Друэн — 14 (Макар, Маккиннон), 60:54 — 5:4.
Вратари: Георгиев — Неделькович (Джерри, 45:14, Неделькович, 55:22).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 30 (4+15+10+1) — 34 (15+12+7+0).
Наши: Ничушкин (20.31/3/-2), Тренин (9.11/1/+1) — Малкин (19.40/2/-1).
24 марта. Денвер. Ball Arena.
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|П
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|46
|25
|97
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|43
|28
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|3
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|38
|33
|79
|6
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|34
|37
|77
|7
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|70
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|20
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|В
|П
|О
|1
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|45
|26
|98
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|68
|42
|26
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|70
|37
|33
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|38
|32
|83
|5
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|69
|33
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|71
|6
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|69
|28
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|69
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|24
|46
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|16
|54
|40
|25.03
|00:00
|
Айлендерс – Нью-Джерси
|- : -
|25.03
|01:00
|
Филадельфия – Флорида
|- : -
|25.03
|01:00
|
Оттава – Эдмонтон
|- : -
|25.03
|01:00
|
Каролина – Торонто
|- : -
|25.03
|03:00
|
Аризона – Даллас
|- : -
|25.03
|03:30
|
Анахайм – Тампа-Бэй
|- : -
|25.03
|04:00
|
Сиэтл – Монреаль
|- : -
|25.03
|04:00
|
Калгари – Баффало
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|69
|123
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|71
|122
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|66
|115
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|68
|58
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|67
|51
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|70
|48
|И
|КН
|
|
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|1
|1
|
|
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|2
|1.41
|
|
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