«Лос-Анджелес» обыграл «Коламбус» и продлил победную серию до четырех матчей

«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Коламбус» со счетом 5:1.

В составе «Кингз» дубль оформил Пьер-Люк Дюбуа, еще по шайбе забросили Куинтон Байфилд, Кевин Фиала и Дрю Даути, вратарь Кэмерон Талбот отметился результативной передачей. У «Блю Джэкетс» гол на счету Адама Боквиста.

«Лос-Анджелес» продлил победную серию до четырех матчей и с 66 очками расположился на сельмом месте Западной конференции. «Коламбус» с 44 очками — на последней строчке «Востока».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Коламбус» — 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

Голы: Байфилд — 18, 18:22 — 1:0. Дюбуа — 12 (бол., Кларк, Тэлбот), 21:27 — 2:0. Боквист — 1 (Дженнер, Рословик), 24:41 — 2:1. Дюбуа — 13 (Байфилд, Тюркотт), 31:49 — 3:1. Фиала — 14 (бол., Даути, Кемпе), 55:56 — 4:1. Даути — 12 (Мур, Дано), 59:37 — 5:1.

Вратари: Тэлбот — Мерзликинс.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 36 (10+14+12) — 34 (7+8+19).

Наши: Гавриков (20.41/2/+1) — Воронков (14.49/3/-1), Марченко (17.07/0/-1), Проворов (22.36/2/-1), Чинахов (16.06/4/-1).

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