Овечкин о победе над «Филадельфией»: «Это важные два очка»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (3:2 ОТ).

«Это важные два очка. Мы были в сложной ситуации, но мы поборолись и набрали два очка», — приводит слова Овечкина пресс-служба клуба.

После этого матча «Вашингтон» и «Филадельфия» имеют по 19 очков и занимают 13-е и 12-е места на «Востоке» соответственно.