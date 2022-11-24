Овечкин забил 164-му вратарю в НХЛ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (3:2 ОТ).

37-летний россиянин забросил победную шайбу в ворота Феликса Сандстрема, который стал 164-м голкипером, которому забивал Овечкин в своей карьере в НХЛ.